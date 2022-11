Ble tatt for andre gang − fikk det dobbelte i gebyr

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

En utenlandsk transportør fikk gebyr på 16.000 kroner for manglende autopassavtale for tunge kjøretøy Da det aktuelle kjøretøyet har blitt stanset i kontroll tidligere og fått 8000 kroner i gebyr for samme forhold ble gebyret denne gangen det dobbelte. Kjøretøyet ble holdt igjen til gebyret er betalt.

En fører fikk 4000 kroner i gebyr for manglende bruk av vinterdekk.

Seks førere fikk bruksforbud for mangler med sikring av godset de fraktet.

Et transportfirma blir anmeldt for å ha unnlatt å kalibrere fartsskriveren i kjøretøyet.

En fører fikk 9000 kroner i gebyr etter kjøre og hviletidskontrollen.

[ 25,25 meter linkmodulvogntog fikk bruksforbud ]