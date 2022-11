Meldte om trafikale utfordringer etter ulykke

Klokken 13.40 mandag meldte politiet at de har fått elding om trafikkulykke mellom lastebil og personbil i Årsvollveien i Sandnes. Det førte til at nødetatene rykket ut.

Noe senere melder politiet at det ikke skal være alvorlige personskader og ingen personer skal være fastklemt.

Ifølge politiet er det trafikale utfordringer på stedet.

Klokken 14.20 melder politiet at de er ferdige på stedet, at det er ingen personskader, at bilene er fjernet fra stedet og at trafikken flyter fint.

