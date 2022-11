Kvinne skal ha stjålet Pepsi Max fra bilen til kvinne

31. januar 2023 må en 45 år gammel kvinne fra Jæren møte i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for diverse lovbrudd.

Natt til 27. februar i år skal hun på Bryne ha stjålet et brett med Pepsi Max fra bilen til en kvinne. Samme natt skal hun også ha stjålet en sykkelvogn samt diverse gjenstander fra en bolig på Bryne.

19. august i år skal hun også ha stjålet en elsparkesykkel fra Bryne stasjon.

3. mars i fjor skal hun også ha forledet en mann til å betale 2600 kroner til seg for et PC-kort. Ifølge tiltalen fortiet hun at hun ikke hadde et PC-kort og/eller aldri hadde til hensikt å sende det.

Samme dag skal hun også ha forledet en mann til å betale seg 800 kroner for en Apple TV som han aldri skal ha fått.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til de fornærmede.

