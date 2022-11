Husket ikke å ha kjørt bilen – må ut med 85.000 kroner

Den 42 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

5. juni i år, omkring klokken 22,50, kjørte han bil på Sola til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham klokken 00.24 samme dag viste en at han hadde en promille på 2,76.

Retten fant det bevist at 42-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med tilstrekkelig skyld.

«I straffeskjerpende retning legger retten vekt på at siktedes kjøring resulterte i en trafikkulykke hvor han kolliderte og skadet bilen. Med dette skapte siktede en farlig situasjon både for seg selv og andre kjøretøy. I tillegg var promillen såpass høy at det kraftig reduseres den årvåkenhet som kreves av en bilfører. Siktede forklarte selv at han hadde totalt blackout, og ikke husker å ha kjørt bilen», heter det i dommen.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha oppbevart 13,4 gram cannabis i bilen.

Straffen ble fengsel i 30 dager og han ble også dømt til å betale en bot på 85.000 kroner.

I tillegg mistet han førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

