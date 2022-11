Må betale 16.000 kroner for å ha kjørt traktor uten førerkort

Den 25 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

28. september i år, omkring klokken 11.20, kjørte han traktor på Klepp til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse av trafikklovbrudd av 28.09.22. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

Påtalemyndigheten har foreslått at straffen settes til betinget fengsel i 15 dager, og en bot på 16.000 kroner.

Retten viste til at 25-åringen tidligere har kjørt uten gyldig førerkort fire ganger, at han har fått tre forelegg og en påtaleunnlatelse og at han nå skal dømmes for femte tilfelle av kjøring uten gyldig førerkort.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 15 dager, samt en bot på 16.000 kroner.

