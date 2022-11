Hadde drukket åtte øl – så ringte en jente han hadde begynt å date og trengte hjelp til noe

33-åringen erkjente seg skyldig da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

4. september i fjor var 33-åringen på familiens hytte i Strand kommune. Han drakk i løpet av kvelden omkring åtte øl før gikk og la seg.

En gang på natten ringte en jente han hadde begynt å date, og ba om hjelp til noe. 25-åringen satte seg i bilen og kjørte til Storhaug i Stavanger. En vekter som lå bak ham reagerte på at tiltalte kjørte vinglete og nesten kjørte i tunnelveggen, og vekteren varslet politiets operasjonssentral. En politipatrulje traff på 25-åringen i Lyder Sagens gate og kjørte etter ham gjennom flere gater på Storhaug før tiltalte stanset bilen i Sandsgata. Før 25-åringen stanset bilen hadde politipatruljen som lå bak ham vist at han skulle stoppe ved først å ta på blålys og deretter ta på sirenen. I stedet for å stanse bilen økte tiltalte farten og politibilen som lå bak måtte holde en fart på 80 km/t i 30-sonen for å holde følge.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken 03.56 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,77 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,54. Retten kom også til at han skulle dømmes for at han ikke hadde stoppet for politiet til tross for at det var gitt tegn om dette.

Han ble også dømt for å ha kommet med trusler mot politiet i forbindelse med at han var på byen i Sandnes natt til 26. september i fjor.

[ Må betale 70.000 kroner etter at han ble stoppet av politiet i Vågsgata ]

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han hadde kjørt en lang strekning med høy promille.

«Det er høy fartsgrense på deler av strekningen og annen bilist reagerte på kjøringen og varslet politiet. Kjøringen skjedde midt på natten da det var lite trafikk. Men både på veien til Stavanger og da politiet kjørte etter ham på Storhaug var kjøringen påfallende. Både kjørelengden, fartsgrensen på stedet og tiltaltes høye påvirkningsgrad innebærer at tiltalte utgjorde en alvorlig trafikksikkerhetsrisiko både for seg selv og andre trafikanter», heter det i dommen.

Samtidig la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 27 dager og 66.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake. I tillegg må han ut med 3500 kroner i saksomkostninger.

[ Kjøkkenbutikk gikk konkurs ]

[ Butikk i kjøpesenter gikk konkurs ]