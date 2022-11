Skal ha kjørt bilen med høy hastighet inn i en gågate

6. februar i år, omkring klokken 00.10, skal den 34 år gamle mannen ha blitt stoppet av politiet i Sandnes. I den forbindelse skal han unnlatt å slå av tenningen på bilen, avslutte telefonsamtalen og komme ut av bilen, til tross for at han fikk gjentatte pålegg fra politiet om dette.

I stedet skal ha kjørt fra Ruten gjennom Langgata og Solaveien og unnlatt å stanse til tross for at det var gitt tegn om dette med blålys og sirene.

Han skal også ha kjørt bilen uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom idet han skal ha holdt for høy hastighet etter forholdene. Han skal videre ha kjørt bilen med høy hastighet inn i en gågate og deretter gjennom flere veikryss hvor han hadde vikeplikt for annen trafikk, slik at det oppsto fare for skade på fotgjengere og andre trafikanter.

En blodprøve tatt av mannen klokken 02.26 samme natt skal vist en promille på 0,96.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 23. januar 2023. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerretten.

