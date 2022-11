Skal ha hatt 96 gram hasj i parkert bil

3. februar 2023 må en 27 år gammel mann fra Jæren møte i Sør-Rogaland tingrett.

23. april i fjor, omkring klokken 02.25 skal han i en bil som var parkert på Klepp ha oppbevart 96,23 gram hasj og 9,6 gram amfetamin. I tillegg skal han også ha hatt en slåsshanske i bilen.

26. august i fjor, omkring klokken 00.15 skal han på nytt ha oppbevart 93,8 gram hasj i bilen sin som befant seg i Sandnes. Han skal også ha oppbevart 24,04 gram med sopp inneholdende psilocybin i boligen sin. Ifølge tiltalen skal også 27-åringen kjørt bilen til tross for at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2.

Også 8. august og 18. august i fjor skal han ha kjørt bil til tross for at han var påvirket av cannabis.

Tiltalen lyder også på tre tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

