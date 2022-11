Skal ha dyttet kvinne og tatt vesken fra henne

Saken mot den 23 år gamle mannen fra Stavanger skal opp i Sør-Rogaland tingrett 30. januar 2023.

20. november 2020, omkring klokken 05.35, skal han blant annet ha tatt tak i reimen på en veske en kvinne hadde hengende skrått over overkroppen. Han skal deretter ha dyttet henne slik at hun falt i bakken. Dette skal ha ført til at hun fikk et skrubbsår i ansiktet, blåmerke rundt øyet, kutt på en finger samt at hun begynte å blø neseblod. 23-åringen skal deretter løpt bort fra stedet med vesken som inneholdt blant annet 700 kroner.

Lørdag 23. oktober i fjor skal han også ha spyttet og sparket mot to personer på Torget i Stavanger. Da politiet like etterpå skal ha forsøkt å opprettholde ro og orden på stedet skal han ha gjort utfall mot en politibetjent ved å heve armene mot ham, knytte hånden sin og gå mot ham.

Da han like etterpå ble pågrepet og skulle settes i en cellebil skal han ha gjort motstand og spyttet en politibetjent i ansiktet og forsøkt å bite ham i hånden.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede.

