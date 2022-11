I 17-tiden, torsdag ettermiddag, rykket politiet ut til Lurabyen kjøpesenter, etter meldinger om utagerende mann i en matbutikk.

Politiet fikk kontroll på den utagerende mannen, som ble framstilt for lege for kontroll.

Personen blir anmeldt for vold mot politiet etter at to tjenestepersoner fikk spark i ansiktet.

Det er ikke meldt om personskade.

Politiet opplyser at det ble brukt pepperspray for å få kontroll på mannen.

Mannen blir pågrepet og innsatt i arrest. Politiet oppretter sak.