Forfalsket terminbekreftelse om at hun var gravid med trillinger og svindlet Nav

Kvinnen i 30-årene fra Sandnes erkjente delvis straffskyld da hun nylig møtte i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

9. august 2019 sendte hun en søknad til Nav om engangsstønad ved fødsel. Vedlagt søknaden var en terminbekreftelse fra Stavanger universitetssykehus av samme dato som bekreftet at hun ventet trillinger. Hun fortiet at hun hadde forfalsket terminbekreftelsen og at hun ikke var gravid. Dette førte til at hun fikk utbetalt 83.140 kroner for hvert av barna, noe som til sammen blir 249.420 kroner.

6. april 2020 skal hun på nytt ha søkt om engangsstønad og lagt ved søknaden en forfalsket terminbekreftelse der det ble bekreftet at hun ventet tvillinger.

På forespørsel fra Nav sendte hun senere inn helsekort for gravide. Hun fortiet at hun ikke var gravid, og at hun hadde forfalsket både terminbekreftelsen og helsekortet, som medførte fare for tap for Nav med 169.440 kroner.

Hun lyktes ikke med å få ut pengene da Nav avslo søknaden på grunn av mangel på dokumentasjon.

Hun ble også dømt for å ha kommet med forfalskede helseopplysninger i forbindelse med en barnefordelingssak i Jæren tingrett.

I forbindelse med forfalskning av dokumentene brukte kvinnen et stempel hvor det sto Stavanger Universitetssykehus, samt at hun forfalsket signaturen til legen.

Når det gjaldt den første søknaden der hun hadde opplyst at hun var gravid med trillinger, så kontaktet Nav henne da de ikke kunne se at barna var folkeregistret. Kvinnen ringte da til Nav og forklarte at hun skulle framskaffe dokumentasjon. Hun forfalsket et dokument som virket å være fra Stavanger Universitetssykehus underskrevet av samme lege som på terminbekreftelsen. Av dokumentet framgår det at hun hadde mistet barna grunnet svangerskapsforgiftning.

«Ved vurderingen av bedragerienes grovhet må det, i tillegg til det økonomiske omfang, legges vesentlig vekt på at det i sammenheng med bedrageriet er foretatt flere forfalskningen av offentlige dokumenter og inntatt navnet til en lege på disse dokumentene. Det vises også til at ordningen hos Nav for utbetaling av stønad er basert på tillit. Myndighetene må bygge på de opplysninger som søker gir. Misbruk medfører reduksjon av fellesskapsressursene. På samme måte som ved misbruk av andre velferdsgoder, står allmennpreventive hensyn sterkt. Straffverdigheten er stor ved at tiltalte har gjort seg skyldig i en utspekulert og veloverveid utnyttelse av en støtteordning ved to tilfeller», heter det i dommen.

Retten kom også til at hun skulle dømmes for to tilfeller av ruspåvirket kjøring.

Straffen ble fengsel i seks måneder og hun fikk videre inndratt en PC, printer og stempel med «Stavanger universitetssykehus» til Staten.

Hun må også betale en bot på 5000 kroner og mistet førerretten i seks måneder.

