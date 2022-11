Det luktet cannabis i bilen da mannen ble stoppet av politiet

Den 22 år gamle mannen erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

11. august i år, omkring klokken 13.59, kjørte han bil på FV 444 mellom Ganddal og Skeiane i Sandnes. Her hadde politiet laserkontroll og målte farten hans til 96 kilometer i timen i 80-sone. Kjøringen fant også sted mens 22-åringen var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

«Etter at tiltalte var stanset av politiet fattet politibetjenten som kontaktet ham mistanke om ruspåvirkning. Årsaken til dette var at det skal ha luktet cannabis i bilen, og at tiltalte basert på en tegn- og symptomtest etter politibetjentens mening fremstod påvirket. Det ble derfor tatt en spyttprøve, som var positiv på THC, og tiltalte ble derfor fraktet til legevakten for klinisk undersøkelse og blodprøvekontroll», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at han hadde kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble betinget fengsel og 10.000 kroner i bot. Han ble også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.

