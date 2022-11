Ble kjent igjen av politibetjent da han var ute og kjørte uten førerkort

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

6. januar i år, rundt klokken 14.50, kjørte 23 en bil på Tasta i Stavanger. 23-åringen har ikke førerkort, og han ble stoppet av politibetjent etter at han hadde parkert bilen, og gjort oppmerksom på at han ville bli anmeldt for dette. Politibetjenten kjente igjen 23-åringen fra tre tidligere kjøringer uten gyldig førerkort.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for å ha kjørt uten å ha gyldig førerkort for fjerde gang.

I forbindelse med straffeutmålingen l retten noe vekt på 23-åringens uforbeholdne tilståelse, samt at saken har hatt lang liggetid hos påtalemyndigheten.

Dermed ble straffen betinget fengsel i 18 dager og 18.500 kroner i bot. Han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

