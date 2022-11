Må ut med 10.900 kroner for å ha brukt mobilen

Den 63 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han møtte i Stanger tinghus.

Ifølge tiltalen benyttet han mobiltelefonen da han kjørte bil på Jåttå 12. april i år, omkring klokken 12.55.

Politiet hadde den aktuelle dagen en telefon- og atferdskontroll av passerende kjøretøy. En politibetjent observerte biler i vestgående retning på Jåttåvågveien, fra rundkjøringen mellom Jåttåvågveien og Jåttåflaten. En politipatrulje med to politibetjenter vinket inn biler dersom politibetjenten meldte fra om brudd på trafikkreglene.

Politibetjenten ble oppmerksom på en bil, hvor han ikke kunne se førerens hender. Han observerte føreren nærmere og så da at føreren holdt en telefon i høyre hånd, samtidig som han holdt rattet med samme hånd. Flippdekselet på telefonen var åpent, med kortene vendt mot politibetjenten. Videre observerte han at blikket til tiltalte beveget seg ned på telefonen flere ganger. Strekningen føreren kjørte mens han ble observert av politibetjenten var på omtrent 30 meter. Olufsen rapporterte observasjonene på sambandet og føreren av bilen ble vinket inn. Føreren av bilen ble deretter identifisert som 63-åringen.

63-åringen kom i retten med en rekke argumenter for at han ikke kunne ha brukt mobilen under kjøringen, men ble ikke trodd.

Retten fant det bevist at 63-åringen holdt mobiltelefonen i sin høyre hånd og så på telefonen for å se tekst, varsler eller annet på skjermen. I denne vurderingen la retten politibetjentens forklaring til grunn.

«Observasjonene ble foretatt av en politimann i tjeneste, hvor han gjennomførte en målrettet kontroll som blant annet gikk på å observere mobilbruk», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 8900 kroner, samt 2000 kroner i saksomkostninger.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]