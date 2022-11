Kjørte passasjer mens han hadde 2,89 i promille

Den 62 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

6. august i fjor, omkring klokken 23.45, kjørte han bil i Sandnes mens han var påvirket av alkohol. Kjøringen fant også sted uten at 62-åringen hadde gyldig førerkort.

«Retten vektlegger i skjerpende retning at siktede har kjørt bil med passasjer på tid og sted hvor det normalt er trafikk, og med en meget høy påvirkningsgrad. Blodprøve tatt 45 minutter etter kjøringen fant sted viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på2,89 promille. Kjøringen er av vitner beskrevet som vinglete, og kunne meget fort ledet til alvorlig skade på personer og gjenstander. Videre vektlegges i skjerpende retning at siktede er domfelt for promillekjøring tidligere», heter det i dommen.

Samtidig fikk han noe rabatt for å ha tilstått forholdet, og ikke minst for at saken var blitt gammel.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 36 dager og 55.000 kroner i bot. Han fikk også to års sperrefrist for erverv av førerrett.

[ Skulle reise med 9,6 kilo hasj i bagasjen ]