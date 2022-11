Mistenker påsatt brann på ungdomsskole

Klokken 12.15 fikk nødetatene melding om røykutvikling på St. Svithun ungdomsskole i Stavanger. Røyken kom fra skolens kjeller. Elever og ansatte ble evakuert.

Litt senere melder politiet at det har vært et branntilløp på et av toalettene i kjelleren. Brannen er slukket.

Nå pågår utlufting, og politiet driver politiarbeid på stedet.

– Hovedhypotesen er at brannen er påsatt med hensikt. Ingen personer ble skadd, og skadene ble relativt begrenset p.g.a tidlig slukke-innsats. Potensialet i slike branner er dog betydelige, skriver politiet på Twitter.

– Vi er fortsatt på stedet og driver politiarbeid. Vi sikrer eventuelle spor, og dokumenterer åstedet med foto. Vi skal ha samtaler med ansatte og eventuelle vitner. Det pågår nå. Per nå har vi ikke noen mistenkte. Men vi er fortsatt på stedet, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt til RA.

Nødetatene rykket ut. (Tore Bruland)

Slik ser toalettet ut etter brannen er slukket. (Politiet)

Brannvesenet er på plass. (Tore Bruland)