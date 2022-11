Skulle reise med 9,6 kilo hasj i bagasjen

Den 33 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

23. mars i år tok han nattoget mellom Oslo og Stavanger. Toget ankom Kristiansand togstasjon klokken 03.30, og på dette tidspunktet oppbevarte han 9632 gram hasj i bagasjen sin.

I tiden forut for dette oppbevarte han også 22,74 gram hasj i en bolig i Stavanger.

«Retten tar utgangspunkt i at det er tale om oppbevaring og transport av over ni kilo cannabisharpiks på sin reise fra Oslo til mål i Stavanger, men ble stanset i Kristiansand. Dette forhold blir førende for straffutmålingen, selv om det også ble funnet 22,74 gram av samme stoff på boligens hans like etterpå», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen satt til ubetinget fengsel i ett år og ti måneder, der han får fradrag for to dager i varetekt.

