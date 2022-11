Røykte cannabis dagen før

Den 30 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

22. mars i år, omkring klokken 13.55 kjørte han bil i Bjergsted i Stavanger til tross for at han var påvirket av cannabis.

En blodprøve tatt av han samme dag klokken 14.10 viste en påvirkning tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille.

30-åringen forklarte i retten at han ble stoppet av politiet den aktuelle dagen, at de tok spyttprøve på stedet og at spyttprøven slo ut på THC. Han ble deretter kjørt til legevakten, hvor det ble tatt blodprøve. Han forklarte at han hadde røykt marihuana dagen før.

Retten kom til at 30-åringens forklaring styrkes av øvrige bevis i saken, herunder forklaringen til politibetjenten som stoppet ham, og analyseresultatet fra blodprøven som viste en påvirkning over 0,5 i promille. Med det som bakgrunn fant retten det utvilsomt at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

Etter en samlet vurdering kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 16 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

«Retten skal i tillegg utmåle en bot. Tiltalte har ikke fast inntekt, og aktor har nedlagt påstand om at boten settes til 5000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. Retten finner at aktors forslag er passende i dette konkrete tilfellet, og setter boten i samsvar med aktors påstand», heter det i dommen.

I tillegg mistet han førerretten i 12 måneder regnet fra 3. mai i år, og han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

