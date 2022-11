Mistet førerkortet etter at han kjørte i 90 km/t i 70-sone

23. oktober i år, omkring klokken 23.00, kjørte 22-åringen bil ved Lindesnes. Her ble farten hans målt til 90 kilometer i timen i 70-sone.

For dette fikk han et forelegg på 5150 kroner og tap av førerretten i seks måneder. 22-åringen godtok ikke tap av førerretten, og saken ble sendt tingretten for midlertidig beslag av førerretten, eventuelt tilståelsespådømmelse.

22-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sandnes tinghus.

Fra før av hadde 22-åringen seks prikker på førerkortet og fikk ved denne kjøringen to til.

«Hans arbeidssituasjon hvor han trenger bil i hverdagen er ikke annerledes enn for andre yrkessjåfører, som også må tåle inndragning av førerretten. Hensynet til siktedes familie kan være et slikt relevant hensyn, men da det ikke foreligger formildende omstendigheter ved kjøringen er det ikke grunnlag for å gjøre en slik reduksjon», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Dermed ble han dømt å betale en bot på 5150. Han ble også dømt til tap av førerretten i seks måneder regnet fra den 23. oktober.

