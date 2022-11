Mann (82) fikk besøksforbud

Påtalemyndigheten besluttet i juni i år å ilegge 82-åringen besøksforbud overfor en 76 år gammel kvinne. Besøksforbudet går ut på at 82-åringen forbys å oppsøke, å forfølge og på noen vis ta kontakt med 76-åringen, verken personlig eller gjennom telefon, tekstmelding, e-post aller annen elektronisk meddelelse, brev, postkort eller annen skriftlig meddelelse eller gjennom tredjemann. Forbudet gjelder fram til 01.01.2023. Det har også vært tidligere og tilsvarende besøksforbud i saken.

I oktober i år har 82-åringen krevd at besøksforbudet ble behandlet av retten

Retten viste til at 82-åringen har fått gjentatte oppfordringer fra politiet om å ikke kontakte fornærmede. Retten viste også til tidligere anmeldelser hvor det framgår at 82-åringen også har trosset tidligere besøksforbud som ligger forut i tid for det aktuelle besøksforbud.

«Han sliter imidlertid med å ta innover seg at han ikke kan kontakte henne mer, til tross for at hensynet til hennes integritet og behov for trygghet, tilsier at han må respektere hennes ønsker om å ikke kontaktes», heter det i kjennelsen.

Retten viste blant annet til fornærmedes alder og at stadig føler seg utrygg, men at også barna uttrykker bekymring for barnas situasjon.

Når det gjelder 82-åringen mente retten at han har ingen beskyttelsesverdig grunn for å måtte oppsøke og kontakte fornærmede.

«For øvrig noterer retten at han også selv kan akseptere et besøksforbud, men sliter likevel helt med å forstå at han heller ikke på annen måte ikke kan kontakte henne», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Dermed kom retten til at 82-åringen, fram til 1. januar 2023, skal forbys å ta kontakt med 76-åringen.

