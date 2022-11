Må betale 21.200 kroner for å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort

Den 55 år gamle mannen møtte ikke da saken var oppe i Stavanger tinghus. Bakgrunnen for at han skulle vært i retten er at han har nektet å vedta et forelegg for å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.

Kjøringen fant sted 26. april i år omkring klokken 10.50 i Flyplassvegen og omegn i Sola.

En politibetjent befant seg innsjekk-terminalen på Stavanger lufthavn, Sola på det aktuelle tidspunktet. Han oppdaget en personbil som han ønsket å kontrollere. Føreren av bilen innrømmet at han ikke hadde førerkort. Føreren identifiserte seg deretter som tiltalte og oppga sitt personnummer. Politibetjenten sjekket opplysningene opp mot de registrerte opplysningene i Autosys og bekreftet at tiltalte hadde gitt korrekte opplysninger.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 55-åringen har blitt tatt for kjøring uten førerkort to ganger tidligere.

«Det vises til bøtedirektivets sats for 3.-gangsovertredelse som er kr 16.000 medregnet tilståelsesrabatt. Når forholdet avgjøres med dom, skal boten settes til kr 19.200, i tråd med aktors forslag», heter det i dommen.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.

[ Kjørte i tablettrus uten å ha gyldig førerkort ]