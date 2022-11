Ville ha 190.000 kroner av mann etter at han ble tatt for promillekjøring

Den 63 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

6. mai i år, omkring klokken 11.20, kjørte han bil i Sandnes sentrum til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 12.15 samme dag viste at han hadde 2,17 i promille.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, og viste blant annet til anmeldelsen og blodprøveanalyse. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 63-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

Påtalemyndigheten sitt forslag til straff var at han skulle dømmes til fengsel i 32 dager, samt en bot på 190.000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel.

«Retten er kommet til at fengselsstraffen skal settes til 32 dager, i tråd med påtalemyndighetens forslag. Det er i den forbindelse vektlagt i skjerpende retning at siktede hadde en svært høy promille, og kjørte bil over lengre strekning på tid og sted det normalt er godt med trafikk. I formildende retning vektlegges at han har avgitt uforbeholden tilståelse i retten og har samtykket i tilståelsesdom», heter det i dommen.

Når det gjaldt botens størrelse kom retten til at han ikke skulle dømmes til å betale 190.000 kroner. I stedet ble han dømt til å betale en bot på 52.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

