Tatt med 1,83 i promille

Den 56 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Egersund tinghus.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken herunder anmeldelsen og resultatet av blodprøven.

Ifølge 56-åringen kom politiet bort til ham etter at han hadde kjørt inn på en bensinstasjon.

26. mars i år, omkring klokken 23.50, ble han stoppet av politiet i Lindøyveien i Egersund. En blodprøve tatt av ham klokken 00.30 viste en promille på 1,83.

Retten fant det bevist at 56-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

«Det er flere skjerpende elementer i saken. Siktede hadde en høy påvirkningsgrad, han kjørte en strekning på over en mil, og kjøringen utgjorde en reell trafikkfare. Tiltalte vinglet, kom over i motsatt kjørefelt og kjørte over en rundkjøring. Det er også skjerpende at siktede hadde med seg en passasjer i bilen. Hensynet til trafikksikkerheten tilsier at det må reageres strengt. Sett hen til de skjerpende momentene bør straffen ligge i øvre sjikt av spennet som oppstilles i forarbeidene», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 30 dager. Han må også betale en bot på 60.000 kroner og mistet førerretten i to år og seks måneder. For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

