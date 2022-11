Forklarte at han hadde røykt hasj dagen før kjøringen

Den 23 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Sandnes tinghus. Retten kom til at saken skulle fremmes til tross for dette.

16. februar 2022, omkring klokken 20:35, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av cannabis.

«Etter den samlede bevisførselen er retten overbevist om at tiltalte, på tid og sted som nevnt i tiltalebeslutningen, kjørte en personbil under påvirkning av THC, svarende til en alkoholpromille over 0,5 og uten gyldig førerkort. Tiltalte var alene i bilen, kjørte en strekning på rundt 700 meter, og vinglet litt i egen kjørebane. Han ble stoppet av en politipatrulje som reagerte på kjøringen», heter det i dommen.

23-åringen har i politiavhør erkjent at han røykte hasj dagen før kjøringen og at han ikke har gyldig førerkort.

«Retten er ikke i tvil om at tiltalte handlet uaktsomt ved å kjøre bilen dagen etter inntak av hasj, uten å forvisse seg om at THC-konsentrasjonen var under lovlige grenseverdier. Videre handlet han forsettlig ved å kjøre bilen vel vitende om at han ikke hadde gyldig førerkort», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Straffen ble betinget fengsel i 21 dager og 19.000 kroner i bot. Han må også betale 1500 kroner i saksomkostninger og fikk 12 måneders sperrefrist for erverv av førerrett.

