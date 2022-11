Firma som har bygget hus ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Global Hus AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 352.929 kroner i skyldig moms.

Global Hus AS har holdt til på Auglendsmyrå i Stavanger og omsatte for 5,6 millioner kroner i fjor. Firmaet fikk samme år et resultat på 725.000 kroner.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren 352.929 kroner. Skyldneren opplyste at hans eiendeler vesentlig består i kundefordringer som er forfalt samt andre mulige krav selskapet har mot tredjeparter. I tillegg skal det foreligge en rekke betingede krav. Skyldneren anslo eiendelenes verdi til å overstige gjelden i selskapet. Gjelden ble muntlig estimert til å være kravet skatteetaten har mot skyldneren med tillegg av leverandørgjeld på 400 000-500 000 kroner. På spørsmål om beløpet på kortsiktig gjeld på litt over 7 millioner som framkom i selskapets regnskap for 2021 avlagt 11. oktober 2022, kunne skyldneren ikke svare utover at det i stor grad var gjeld til aksjonær. Virksomheten er igangværende, og selskapet har etter det opplyste en rekke pågående oppdrag. Skyldneren erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg åpning av konkurs», heter det i kjennelsen.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Basert på selskapets regnskaper for 2021, sammenholdt med opplysningene som framkom i rettsmøtet hvor skyldneren ikke kunne kvantifisere den kortsiktige gjelden med presisjon, legger retten til grunn at skyldneren har en relativt betydelig kortsiktig gjeld som har forfalt. Når det gjelder eiendeler og inntekter selskapet har, er det i hovedsak opplyst å være knyttet til kundefordringer og løpende arbeid som utføres for kunder. Deler av kundefordringene kan man påregne at selskapet vil få betalt innen relativt kort tid, men retten finner etter bevisførselen ikke å kunne legge til grunn at dette verken isolert eller sammen med andre elementer medfører at det er høy grad av sannsynlighet for at betalingsudyktigheten må antas å være forbigående. Andre deler av kundefordringene selskapet har vist til, er etter det opplyste krevende å innfordre og/eller er opplyst å være betingede fordringer som er avhengig av at skyldneren foretar ytterligere reklamasjonsarbeider eller andre handlinger», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Retten viste til at saksøkte har over en periode ikke klart å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og saksøkte har ikke sannsynliggjort med slik grad som loven og rettspraksis krever at betalingsudyktigheten kan antas å være forbigående.

«Retten kan heller ikke se at skyldnerens eiendeler og inntekter til sammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene. Retten legger etter dette til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 16. desember.

