Skal ha sagt at hun ville finne og drepe et barn

Den 31 år gamle kvinnen ble pågrepet onsdag av politiet. Torsdag ble hun framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tinghus, der politiet ba om at hun ble varetektsfengslet i fire uker.

Kvinnen var blant annet varetektsfengslet i fire uker i sommer, men løslatt i august i år. I forbindelse med dette er hun siktet blant annet for overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven.

I forbindelse med den nye pågripelsen viste retten til opptakene fra en nødsamtale hvor kvinnen sier at hun vil finne og drepe et barn. Ifølge fengslingskjennelsen kommer det fram at kvinnen har erkjent de faktiske forholdene i avhør. Retten mente at mistanken underbygges ytterligere av at ransakingsrapporten og illustrasjonsmappen som viser at kvinnen ble påtruffet med en kniv, ledning og godterier.

«Siktede har vært underlagt en rekke undersøkelser knyttet til hennes psykiske helse og tilregnelighet. Utgangspunktet for fengsling etter straffeprosessloven § 171 er at det må foreligge skjellig grunn til mistanke for både de subjektive og objektive vilkårene for straff. Det følger imidlertid at bestemmelsens tredje ledd at siktede likevel kan fengsles dersom det er sannsynlig at det vil bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg. For det tilfelle at siktede blir ansett som utilregnelig, har statsadvokaten tilkjennegitt at de vil forfølge saken i et slikt spor. Eventuell manglende skyldevne, jf. straffeloven § 20 er dermed ikke til hinder for fengsling», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett.

Retten mente også at det foreligger gjentakelsesfare.

«Når det gjelder gjentakelsesfare, viser retten til at siktede i avhør og i rettsmøte opprettholder at hun vil drepe et barn. Gjentakelsesfaren styrke av at hun erkjenner å ha satt fyr på ulike gjenstander i sin egen bolig fire ganger i juni 2022, hvilket underbygger at hun er tilbøyelig til å gjennomføre farlige handlinger», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Retten kom til at fengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep og bestemte at hun kunne holdes varetektsfengslet inntil annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten, men ikke ut over 8. desember 2022.

