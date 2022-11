Reell daglig leder i bilfirma førte ikke regnskap forut for konkurs

Mannen i 30-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Ifølge tiltalen var han i egenskap av reell daglig leder i et bilfirma, så skal han unnlatt i perioden fra 1. januar 2020 fram til det ble åpnet konkurs i selskapet i mars i fjor å ha ført eller sørge for at det ble ført regnskap i selskapet.

I perioden 30. november 2018 til 30. november 2020 var han også reell daglig leder i bilfirmaet til tross for at han i retten ble ilagt konkurskarantene i november 2018, hvor han for en periode på to år ikke kunne stifte, påta seg eller reelt utøve nye verv som medlem eller varamedlem av styret eller som administrerende direktør for blant annet aksjeselskap, samt fra samme tidspunkt å fjerne seg fra mulige slike verv.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at mannen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

I skjerpende retning la retten vekt på at mannen tidligere er dømt og bøtelagt for brudd på bokføringsloven og ligningsloven. Samtidig ble det lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen satt til ubetinget fengsel i 45 dager.

