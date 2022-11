Oppsagt ansatt fikk ikke lønn – slo firma konkurs

Det var en tidligere ansatt som begjærte at firmaet han hadde jobbet i ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 417.665 kroner i skyldig lønn og feriepenger med mer.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet ikke å være skyldig saksøkeren verken lønn eller feriepenger. Det ble vist til at det ikke foreligger et ansettelsesforhold og anført at saksøkeren har forfalsket dokumentasjon. Styreleder i skyldneren opplyste at selskapet er et innovasjonsselskap uten store inntekter, som baserer seg på å søke om tilskudd eller midler for forskningsprosjekter», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

Firmaet har holdt til på Sola og har drevet med miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet. I retten ble det opplyst at selskapet ikke vil ha mulighet for å dekke lønns- og feriepengekravet fra saksøkeren dersom dette legges til grunn. Det ble også opplyst at virksomheten er igangværende.

Firmaet erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg åpning av konkurs.

«Retten legger etter bevisførselen til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Retten viser for vurderingen til at det i konkursbegjæringen er framlagt en arbeidsavtale med oppstartsdato den 15.11.2021. Prøvetiden er i avtalen satt til to måneder, og det er framlagt lønnsslipper som viser utbetaling for perioden 15.11.2021 til 14.12.2021 og for perioden 15.12.2021 til 14.01.2022. Det er erkjent fra selskapets styreleder at saksøkeren arbeidet i selskapet i prøvetiden, til tross for at det anføres ikke å være etablert et arbeidsforhold og til tross for at det er sendt oppsigelse til saksøkeren fra selskapet. Retten finner at den foreliggende dokumentasjon med styrke trekker i retning av et formalisert ansettelsesforhold uten andre begrensninger enn det som følger av lovens ordning om prøvetid. Retten vektlegger særlig lønnsutbetalingene, den framlagte arbeidsavtale, erkjennelsen av at det var avtalt en prøvetid og det de facto er sendt saksøkeren en oppsigelse. Oppsigelsen fra selskapet fyller ikke lovens formkrav. Den er sendt saksøkeren den 09.03.2022 – lenge etter at prøvetiden er utløpt. Skyldnerens forklaring om at oppsigelsen ble forsinket fordi det tok tid å områ seg og innhente sakkyndig bistand – formodentlig juridisk, på grunn av covid og ferieavvikling og manglende kompetanse internt, fester retten ikke lit til og dette er heller ikke relevant for rettens avgjørelse», heter det i kjennelsen.

Retten kunne heller ikke se at anklagene om dokumentfalsk og/eller anførslene om felles forutsetninger for arbeidsforholdet mellom partene, er sannsynliggjort.

«At en arbeidsgiver i en situasjon som den foreliggende velger å ikke forholde seg til lovens krav til form og innhold i en oppsigelse ved ønsket terminering av et arbeidsforhold i prøvetiden, er en risiko arbeidsgiveren selv må svare for. I en slik situasjon løper et lønns- og feriepengekrav fram til en formriktig, gyldig oppsigelse foreligger. Retten finner grunn for øvrig til å bemerke at ansettelses- og oppsigelsesprosessen framstår som svært uryddig fra arbeidsgiverens side og finner grunn til å påpeke at når en profesjonell aktør og arbeidsgiver fremmer alvorlige beskyldninger om dokumentfalsk overfor en ansatt, må slike anførsler være tilstrekkelig underbygget – noe retten ikke kan se er tilfellet i saken her», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren er solvent og kan gjøre opp denne gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. januar neste år.

