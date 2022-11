Må ut med 110.000 kroner etter at han ble stoppet i kontroll

Den 35 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

16. april i år, omkring klokken 11.00, kjørte han bil i Arne Garborgs veg i Time til tross for at han var påvirket av amfetamin.

En blodprøve tatt av klokken 11.28 viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5.

«Riktigheten av tilståelsen underbygges av øvrige opplysninger og bevis i saken, inkludert opplysninger i anmeldelsen om at siktede hadde blanke og røde øyne og at spyttprøve ga utslag på amfetamin, sammenholdt med analyseresultat fra blodprøve som viser at siktede hadde en amfetaminkonsentrasjon i blodet på 2,468 mikromol per liter blod omtrent en halvtime etter at han ble stoppet av politipatruljen. Retten er etter dette ikke i tvil om at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste opptrådte uaktsomt», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt vekt på at 35-åringen er bøtelagt og dømt for ruskjøring tidligere. Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 30 dager. Da 35-åringen også har en betydelig inntekt bestemte retten at han skulle dømmes til å betale en bot på 110.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 15 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

