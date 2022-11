Kvinne skal ha tatt seg seg inn i boliger og stjålet

19. juli i år, omkring klokken 09.30, skal den 39 år gamle kvinnen ha tatt seg inn i en bolig på Tasta. Har skal hun ha forsynt seg med diverse gjenstander, blant annet diverse klær og et lånekort tilhørende en kvinne.

19. august i år, omkring klokken 09.30, skal hun på nytt ha tatt seg inn i en bolig på Tasta. Her skal hun blant annet ha forsynt seg med 1000 kroner i kontanter, en elsparkesykkel, et smykkeskrin med smykker og diverse sminke.

Tiltalen lyder også på at hun skal bitt, klort og slått huseieren i forbindelse med tyveriet.

Kvinnen er også tiltalt for heleri. Dette ved at hun 18. august i år skal ha kjørt en bil som var stjålet. Kjøringen fant sted uten at kvinnen skal ha hatt gyldig førerkort.

9. september i år, omkring klokken 01.40, skal hun ha tatt seg inn i en bolig på Åsen i Stavanger. Her skal hun blant annet ha stjålet en elektrisk sykkel og diverse barneutstyr.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 28. november.

