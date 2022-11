Kjørte bil i cannabisrus

Den 37 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

1. november i fjor, omkring klokken 13.45, kjørte han bil på Eiganesveien til tross for at han var påvirket av andre berusende eller bedøvende middel. Blodprøve tatt av ham samme dag klokken 14.05 viste en konsentrasjon av THC i blodet tilsvarende over 0,5 promille.

Kjøringen fant også sted uten at 37-åringen hadde gyldig førerkort. I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for å ha dyttet en mann på Skagenkaien litt før midnatt 6. november i fjor.

«Det har gått omkring ett år siden de straffbare forholdene fant sted, uten at retten kan se at den lange saksbehandlingstiden skyldes siktede. Retten finner det passende å gi en reduksjon i både fengselsstraffens lengde og botens størrelse for dette forholdet. Dette gir en betinget fengselsstraff på 18 dager og en bot på 8000 kroner», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Han ble også dømt til sperrefrist for erverv av førerrett i 20 måneder.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]

[ Dagligvarebutikk slått konkurs ]