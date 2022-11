Forklarte at det var lenge siden han hadde røkt hasj og at rusen måtte være ute av kroppen

14. september i år, omkring klokken 23.50, ble den 30 år gamle mannen stoppet av politiet mens han kjørte bil i Kannik i Stavanger. En blodprøve tatt av ham klokken 00.05 viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på mer enn 0,5.

I den forbindelse ba påtalemyndigheten om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av føreretten og beslag av førerkortet.

30-åringen forklarte i retten at det var lenge siden han hadde røkt hasj og at rusen måtte være ute av kroppen.

«Selv om man legger siktedes forklaring til grunn, er vilkåret oppfylt. Når siktede har kjørt bil dagen etter et inntak av THC, uten å gjøre andre undersøkelser av påvirkningsgrad ut over sin egen subjektive opplevelse, har han ikke utvist de krav til aktsomhet som kreves av sjåfører», heter det i kjennelsen.

Retten mente også at et midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet fram til saken er endelig avgjort, ikke er et uforholdsmessig inngrep.

«Retten tar derfor påtalemyndighetens begjæring til følge, men ikke for lengre tid enn til 1. august 2022», skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.