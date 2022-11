Flere måtte i arresten i natt

Like over klokken ett natt til lørdag, ble to menn og en kvinne bortvist fra sentrum etter ordensforstyrrelser. Et kvarter senere var personene tilbake på torget. Alle tre ble satt i arrest over natten.

Like før klokken to, fikk politiet melding om kranglevoren gjest på et utested på Bryne. Mannen, som er i 20-årene, roet seg ikke ned da politiet kom og ble satt i arresten. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forulemping av politiet.

Like etter klokken to, fikk politiet melding om slåsskamp mellom to menn ved et utested i Egersund. Da politiet kom fram, var flere personer med i slåsskampen. Tre personer ble bortvist fra sentrum. En av dem skal ha nektet å etterkomme pålegg og ble anmeldt og satt i arrest. Ingen ble skadet.





