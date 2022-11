Må ut med 67.500 kroner etter at han kolliderte i skilt

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

17. juni i år, omkring klokken 10.20, kjørte han bil på Solasplitten i Stavanger til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av ham klokken 11.52 samme dag viste en ruspåvirkning tilsvarende en promille på over 1,2. Retten kom til at 28-åringen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i det minste hadde handlet uaktsomt.

«Ved kjøringen den 17. juni 2022 framgår det av anmeldelsen at politiet fikk melding om at det hadde skjedd en trafikkulykke ved påkjørselen til Solasplitten. På stedet observerte politiet at et skilt var kjørt ned, og at bilen var påført materielle skader. Politiet opplevde siktede som litt fjern og det ble derfor besluttet å ta spyttprøve av ham. Legen som utførte den kliniske undersøkelsen vurderte siktede til å være lett påvirket. I skjerpende retning vektlegges at kjøringen fant sted midt på dagen en fredag, hvor det erfaringsmessig er mindre trafikk. Det er likevel en del på biler på veien i området hvor siktede kjørte (ved/på motorvei), noe som medfører at siktede utsatte både seg selv og andre trafikanter for farerisiko. Videre kjørte siktede inn i et trafikkskilt, og det oppsto materielle skader på bilen hans og på skiltet», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Samtidig la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Straffen ble fengsel i 21 dager og 67.500 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

