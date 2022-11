Firma som har drevet med renovering ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at Kongsteinsgaten Renovering AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 649.068 kroner som har sin bakgrunn i skyldig skatt og arbeidsgiveravgift med mer.

«Den som møtte på vegne av skyldneren hadde ikke oversikt over gjelden i selskapet mot Skatteetaten, og synes tallet hørtes veldig høyt ut. Skyldneren opplyste at selskapet ikke har eiendeler av betydning og anslo eiendelenes samlede verdi til ca. kr 0. Han kunne ikke si noe om selskapets samlede gjeld. Virksomheten har hatt arbeid i den siste perioden. Det foreligger ikke nøyaktig informasjon om hvor mange ansatte det er i selskapet per nå», heter det i kjennelsen.

Retten la til grunn at Skatteetaten har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke stilt betryggende sikkerhet for. Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg i september i år.

Dermed kom retten til at Kongsteinsgaten Renovering AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 31. januar.

