Ble innhentet på Vikeså og anmeldt på stedet

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

En utenlandsk fører på kabotasjeoppdrag ble anmeldt på stedet for å unndra seg trafikkontroll, føreren stoppet ikke for den skiltede kontrollen på Krossmoen kontrollstasjon. Vogntoget ble stanset på Vikeså og ført tilbake til kontrollstasjonen der det fikk bruksforbud for kabotasjetransporten og 7500 kroner i gebyr for manglende kjettinger. Vogntoget blir holdt tilbake til gebyrene er betalt og forholdet er avgjort.

En transportør/fører blir anmeldt og fikk bruksforbud for å ikke medbringe personlig verneutstyr ved transport av farlig gods. (ADR)

To vogntog fikk bruksforbud for mangler med sikringen av godset, ett av vogntogene måtte i tillegg omlastes da godset var forskjøvet seg inne i lasterommet.

To personbiler fikk bruksforbud og ble avskiltet på stedet for manglende PKK kontroll.

Det ble skrevet ut sju gebyrer for manglende kjettinger og ett 1 gebyr på dekk med mønsterdybde under fem millimeter.

Fire førere fikk advarsler etter kjøre- og hviletidskontrollen.

