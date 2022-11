Vil inndra 23.400 kroner fra mann

Saken mot den 47 år gamle mannen skal opp i Stavanger tinghus 14. desember i år.

Han må da blant annet svare for oppbevaring av narkotika. Dette ved at han 17. mai i fjor, omkring klokken 00.45, skal ha oppbevart 459 gram amfetamin i bilen han kjørte. 47-åringen ble stoppet av politiet i Haugåsveien i Stavanger. Ifølge tiltalen var han også påvirket av narkotiske tabletter, amfetamin og cannabis under kjøringen.

23. august i år, omkring klokken 17.10, skal han også ha oppbevart 92,5 gram hasj i boligen sin.

Også 9. januar og 22. mars i år skal han ha kjørt bil mens han var påvirket av amfetamin og piller. I forbindelse med begge kjøreturene skal han ha kjørt uten å ha gyldig førerkort.

Tiltalen lyder også på at han skal ha krenket et besøksforbud han var til en kvinne og oppbevaring av en kastestjerne.

I forbindelse med straffesaken er det tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerrett, samt inndragning av 23.400 kroner, et regnskap og en digitalvekt.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]

[ Dagligvarebutikk slått konkurs ]