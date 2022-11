Vil ha 18.000 kroner for vold mot kvinne

28. november i fjor skal den 25 år gamle mannen ha tatt kvelertak på en kvinne i en bolig i Stavanger.

I den samme boligen skal han truet med å drepe en mann, samt sendt en melding til kvinnen om at han skulle drepe den aktuelle mannen.

For dette har 28-åringen fått et forelegg på 15.000 kroner. Dette har han nektet å vedta, noe som har ført til at saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 5. desember i år.

I retten vil det bli lagt ned påstand om at mannen skal betale en bot på 18.000 kroner. I tillegg vil det bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

