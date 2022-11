Må betale 56.000 kroner etter at han tok en U-sving uten å sjekke speilene

Den 20 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

6. februar i år, omkring klokken 11.40, kjørte han bil i Klepp til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham omkring 40 minutter etter kjøringen viste en promille på 0,72.

«Retten viser her til at han heller ikke er straffedømt for ruspåvirket kjøring tidligere. I dette tilfellet endte kjøringen med et trafikkuhell da siktede foretok en u-sving mens han kjørte uten å sjekke speilene. Det oppsto ikke personskader, men begge bilene fikk materielle skader. Siktedes bil ble kondemnert. Kjøreuhellet trekker isolert sett i retning av en kort ubetinget fengselsstraff. Siktede har tilstått forholdet og samtykket i at saken avgjøres som tilståelsessak. Det skal også tas hensyn til at siktede ikke dømmes for forsettlig, men uaktsom overtredelse av veitrafikkloven. Etter en samlet vurdering, har retten kommet til at straffen kan settes til 18 dager betinget fengsel», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten kom også til at han skulle betale en bot på 56.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

