Klarte å skade sju biler i krasj

Den 62 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

18. september i fjor, omkring klokken 13.10, kjørte mannen bil i Orstadvegen i Klepp

Ifølge en dom fra Sør-Rogaland tingrett kjørte han over i motgående kjørefelt, over en grøftekant og krysset en gang- og sykkelsti og endte på en parkeringsplass. Idet han krysset motgående kjørefelt traff han speilet på en bil og kom borti bakhjulet på en annen bil med den følge at denne bilen kjørte ut av veien og veltet. Ifølge dommen traff også en annen bil som fikk skader i frontrute og fremre sidevindu på passasjersiden. På parkeringsplassen kjørte han inn i en bil, som ble skjøvet inn i en annen bil, som igjen ble skjøvet inn i en tredje bil.

Politiet mottok melding om trafikkulykken og ankom stedet kort tid etter. På bakgrunn av tiltaltes uttalelser om at han hadde hatt et infarkt, ble han tått hånd om av ambulansepersonell og tatt med til Stavanger Universitetssykehus for undersøkelser. Mannen ble framstilt for blodprøvetaking klokken 21.27 samme kveld.

Denne viste en promille på 1,21 litt over åtte timer etter at kjøringen hadde funnet sted.

«Tiltalte selv husker ikke noe fra hendelsen. Han har forklart at det siste han husker er at han kvelden i forveien drakk 3–4 glass rødvin og så en konsert på TV. Han husker deretter ingenting fra og med klokken 23.00 den 17. september, og fram til han kom til seg selv på sykehuset. Tiltalte forklarte i retten at hukommelsestapet og den uaktsomme kjøringen må skyldes at han hadde et hjerteinfarkt», skriver Sør-Rogaland tingrett.

[ Kvinne (71) tatt for fart ]

Retten kom til at mannens forklaring er lite troverdig og at den framstår oppkonstruert. Retten mente heller ikke at den forenlig med det øvrige bevisbildet. For det første viste retten til at det ikke er framlagt noe dokumentasjon på at tiltalte faktisk hadde et hjerteinfarkt den aktuelle dagen. Retten viste også til at 62-åringen ikke har noen forklaring på hvorfor promillenivået var så høyt.

«Hva gjelder den uaktsomme kjøringen viser retten til at tiltalte kjørte over en lengre strekning en lørdag formiddag når det er mange andre trafikanter på veien. Tiltalte kjørte periodevis mot kjøreretningen og også over en gang- og sykkelvei. Kjøringen endte på en parkeringsplass hvor han traff en annen bil som igjen førte til en kjedekollisjon med flere biler involvert. Kjøringen førte til større materielle skader på totalt sju biler, inkludert tiltaltes egen», heter det i dommen.

Etter rettens syn var det kun tilfeldigheter som avgjorde at kjøringen ikke fikk mer fatale følger.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for uaktsom kjøring og for å ha kjørt med promille.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at saken var blitt gammel.

Straffen ble ubetinget fengsel i 30 dager og 57.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake. I tillegg må han også betale 60.000 kroner i saksomkostninger.

[ Hevdet at kjøringen ble framprovosert av UP ]

[ Må betale 10.000 kroner for sju hummere ]