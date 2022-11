Kjørte i 144 kilometer i timen i 80-sone

Den 20 år gamle mannen fra Tau kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

16. desember i fjor kjørte han bil ved Oanes ferjekai til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort. Ifølge tiltalen førte han også bilen i en hastighet på minst 126 kilometer i timen. Også en gang i løpet av vinteren 2020/202| kjørte han bil ved Vostervatnet i Strand. Denne gangen var hastigheten minst 144 kilometer i timen.

Fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse og stillbilder en tiktok-bruker.

«I skjerpende retning vektlegger retten at siktede har postet videoer av kjøringen på sosiale medier. Dette underbygger at siktede mangler respekt for det farepotensial kjøring i høy fart medfører. Det vil også gi et uheldig signal til andre unge sjåfører», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i 14 dager. Han ble også idømt 19 måneders sperrefrist for erverv av førerrett.

[ Skal ha lagt pute på komfyren og skrudd på kokeplatene ]