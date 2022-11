Skal ha kjørt på rødt lys – nå vil politiet ha 8900 kroner av henne

28. mars i år, omkring klokken 10.25, skal den 35 år gamle kvinnen fra Klepp ha kjørt bil på Lagårdsveien.

Ifølge et forelegget hun har fått skal hun ha kjørt i strid med offentlig trafikklyssignal som viste rødt i hennes kjøreretning.

«Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud til deg om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten», heter det i forelegget.

Slik blir det imidlertid ikke, da kvinnen har nektet å vedta forelegget på 7450 kroner.

Dermed skal saken opp i Sør-Rogaland tingrett 10. november i år. Der vil det bli lagt ned påstand om at hun skal betale en bot på 8900 kroner. I tillegg risikerer hun også å bli dømt til å betale saksomkostninger til det offentlige.

