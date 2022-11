Kvinne (71) tatt for fart

Den 71 år gamle kvinnen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

9. april i år, omkring klokken 08.45, kjørte hun bil i Kirkeveien i Oslo. Her ble farten hennes målt til 86 kilometer i timen i 50-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen, bilde av kjøretøy og fører og rapport om automatisk trafikkontroll. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 71-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun i hvert fall har handlet uaktsomt.

«Retten viser til at reaksjonsnivået i fartsovertredelsessaker er standardisert. Det skal som hovedregel reageres med en kort betinget fengselsstraff og bot for overtredelser som ligger under grensen for samfunnsstraff. Ved fartsovertredelse i 50-sonen skal samfunnsstraff som regel anvendes fra og med 92 km/t. Normalstraffen ved betinget reaksjon ligger på fengsel i 15 dager når saken går som tilståelsessak», heter det i dommen.

Dermed ble straffen betinget fengsel i 15 dager og 13.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i seks måneder.

[ Skal ha lagt pute på komfyren og skrudd på kokeplaten ]