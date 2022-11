Vil ha 11.200 kroner av mann som skal ha kjørt i 119 km/t på Motorveien

Den 40 år gamle mannen har fått et forelegg på 9300 kroner som han har nektet å vedta. Dermed skal saken opp i Sør-Rogaland tingrett 10. november.

7. august i år, omkring klokken 00.43, skal han ha kjørt bil på E 39 ved Forus i Stavanger. Her skal farten hans ha blitt målt til 119 kilometer i timen i 90-sone.

«Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud til deg om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten», heter det i forelegget.

Men slik blir det altså ikke. I retten vil det bli lagt ned påstand om en bot på 11.200 kroner, tre prikker på førerkortet. I tillegg kan 40-åringen også bli dømt til å betale saksomkostninger til det offentlige.

