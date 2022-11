Må ut med 16.000 kroner for kjøring uten førerkort

Den 31 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

18. august i år, omkring klokken 21.45, kjørte han bil på Klepp uten å ha gyldig førerkort.

«Siktede forklarte for retten at han tre ganger tidligere er ilagt forelegg for å kjøre uten gyldig førerkort og at han var klar over at han ikke hadde gyldig førerkort da han kjørte bilen 18. august. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale en bot på 16.000 kroner.

