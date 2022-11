Må betale 10.000 kroner for sju hummere

Mannen i 50-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett.

23. november i fjor hadde han sju hummere under minstemålet i en samleteine. Kystvakten målte disse til henholdsvis 24,5, 24,9, 24,4, 24,3, 22,5, 22,9 og 24,0 centimeter.

Minstemålet på hummer er 25 centimeter fra hode til hale.

Mannen presisere i retten at dette ikke ble gjort med belegg. Det var en samleteine med fullt navn, og han vet at Kystvakten kontrollerer denne hvert år. Han forklarte også at det er snakk om millimeter, og det er ikke alltid lett å måle nøyaktig når han er ute i bølgene. Ifølge mannen blir hummeren liggende i teinen, og han tar alltid en dobbeltsjekk av størrelsen før han tar de med hjem, men at han innser at han har gjort en feil ved å ikke måle mer nøyaktig i forkant.

«Retten tar utgangspunkt i at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot fiske av hummer under minstemålet. Hummeren er rødlistet og således en truet art, og det er viktig at fiskere måler hver enkelt hummer nøyaktig», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel og at mannen hadde tilstått forholdet.

Straffen ble betinget fengsel i 14 dager og 10.000 kroner i bot.

