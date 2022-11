Vil ha 12.000 kroner av mann som skal ha presset ansiktet sitt mot politibetjent

Hendelsen skal ha funnet sted i Kongsgårdbakken i Stavanger 27. mars i år, omkring klokken 01.34.

I forbindelse med at politiet skulle snakke med hans svoger skal 26-åringen i beruset tilstand ha vært oppfarende og aggressiv mot politiet. Han skal blant annet ha presset ansiktet sitt mot en politibetjent og sagt at han måtte roe seg ned. Ifølge forelegget forulempet han politibetjenten under tjenesten og forstyrret arbeidet hans.

«Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud til deg om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten», heter det i forelegget.

Slik ble det ikke og grunnen til det er at 26-åringen har nektet å vedta forelegget. Dermed skal saken opp i Sør-Rogaland tingrett 10. november.

I retten vil det bli lagt ned påstand om at 26-åringen skal betale en bot på 12.000 kroner. I tillegg risikerer han også å bli dømt å betale saksomkostninger til det offentlige.

