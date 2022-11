Har rykket ut til brann på skole

Klokken 11.20 fredag melder brannvesenet om at de klokken 11.11 har fått melding om en bygningsbrann i Grødemveien.

– Mannskap fra Kvernevik og Stavanger stasjon har rykket ut, melder brannvesenet.

Klokken 11.23 melder politiet nødetater er på vei til Randaberg videregående skole hvor sprinkleranlegget er utløst grunnet noen har tent på en spritdispenser.

– En del røyk, men selve brannen skal være slukket. Ingen skal være skadd, melder politiet.

Klokken 11.31 melder brannvesenet at brannmannskapene har kontroll på stedet, at det har vært et branntilløp som er slukket.

Da sprinkleranlegget er utløst så jobbes det ifølge brannvesenet med å løse problemer knyttet til vann.

Saken oppdateres.

[ Butikk som har solgt bakervarer ble slått konkurs ]