Brukte mobilen – må betale 10.700 kroner

Den 40 år gamle kvinnen fra Jæren erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

1. juni i år, omkring klokken 11.30 hadde politiet kontroll i Høylandsgata i Sandnes.

Politibetjenten som sto på observasjonsposten forklarte til retten at hun fra observasjonsstedet hadde god sikt inn i de forbipasserende kjøretøy. Hun sto med overhøyde slik at hun så ned i bilen, og det var kort avstand mellom der hun sto plassert og kjøretøyene.

Når det gjaldt 40-åringen har politibetjenten forklart hun holdt en telefon i sin høyre hånd, og at blikket til kvinnen gikk vekselvis opp og ned fra telefonen. Ifølge politibetjenten var det lys i skjermen på mobiltelefonen. Hun forklarte videre at sjåføren holdt mobiltelefonen med hånden mellom kroppen og nedre del av rattet. Hun så også at et svart beskyttelsesdeksel til mobiltelefonen hang ned fra telefonen.

Etter dette ga politibetjenten beskjed til stopposten om å stanse bilen som 40-åringen kjørte.

40-åringen forklarte i retten at hun hadde aktivisert et kart på mobilen slik at hun skulle finne fram til stedet hun skulle, men at mobilen hele tiden lå ved siden av henne i passasjersetet og at hun aldri holdt mobiltelefonen i hånden. Hun forklarte også at hun så ned på mobiltelefonen, men at hun aldri trykket på den.

Retten kom til at den skulle legge politibetjentens forklaring til grunn og viste blant annet til at hun hadde gitt en meget detaljert forklaring om hvordan 40-åringen holdt telefonen og spesielt at hun så at et beskyttelsesdekselet hang ned på den ene siden av telefonen. Retten mente også at det at dekselet hang ned er helt uforenlig med 40-åringens egen forklaring om at telefonen lå i passasjersetet.

40-åringen ble i utgangspunktet gitt et forelegg på 7450 kroner. Dette har hun nektet å vedta, noe som igjen har ført til at saken har kommet for retten. I forelegget er hun informert om at dersom ikke forelegget vedtas vil det i retten bli nedlagt påstand om en bot på 8900 kroner.

Retten kom til at hun skulle dømmes til å betale en bot på 8900 kroner og at hun også må betale 1800 kroner i saksomkostninger.

