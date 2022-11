Like over midnatt, klokken 00.05, fikk nødetatene melding om en utforkjøring med firhjuling. Ulykken skjedde mot toppen av Lifjell. Det var to menn på firhjulingen.

Føreren ble fraktet til SUS i ambulanse. Trolig med mindre skader, ifølge politiet.

Passasjeren framsto uskadd.

Begge var menn i 30-årene.